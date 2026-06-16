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Situácia v školstve v obci Rakúsy je mimoriadne vážna, tvrdí prednosta
Riaditeľka školy Lucia Brutovská pripomenula, že ak bude druhý stupeň zrušený, približne 300 žiakov bude potrebné v krátkom čase umiestniť do škôl v okrese Kežmarok.
Autor TASR
Rakúsy 16. júna (TASR) - Situácia v školstve v obci Rakúsy v okrese Kežmarok je mimoriadne vážna. Prednosta tamojšieho obecného úradu Jozef Pitoňák v utorok oznámil, že na Základnej škole s materskou školou, ktorú navštevuje zhruba 850 žiakov, plánujú zrušiť druhý stupeň vzdelávania. Zámer schválili aj obecní poslanci a definitívne o zrušení rozhodnú zrejme v lete. Situáciu by podľa neho vyriešila výstavba novej školy v rómskej osade, o ktorú sa usilujú už 18 rokov. Bez pomoci štátu či európskych fondov sa to však zrealizovať nedá, keďže náklady na výstavbu by dosiahli 11 miliónov eur.
„Dôvodom nie je nezáujem samosprávy o vzdelávanie detí, ale dlhodobo neriešený problém nedostatočných kapacít a neudržateľného financovania školy zo strany štátu,“ zdôvodnil Pitoňák. Vysvetlil, že škola už roky funguje v dvojzmennej prevádzke, pričom počet žiakov každoročne rastie. Zároveň potvrdil, že obec je pripravená okamžite začať s výstavbou novej školy s kapacitou 720 žiakov, keďže disponuje pozemkom, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením aj vysúťaženým zhotoviteľom.
Situáciu podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zhoršujú aj vysoké prevádzkové náklady, keďže vyučovanie prebieha v šiestich rôznych budovách. Zhruba 60 percent nákladov pritom ide na elokované pracovisko v prenajatých priestoroch v Pradiarni v Kežmarku, ktoré navštevuje 300 žiakov. Škola tam platí zhruba 40.000 eur ročne nájom a ďalších asi 120.000 eur za energie. Obec zároveň financuje autobusovú dopravu žiakov. „Ministerstvo školstva doteraz nereagovalo ani na opakované žiadosti o dofinancovanie týchto mimoriadnych výdavkov,“ zdôraznil Pitoňák.
Riaditeľka školy Lucia Brutovská pripomenula, že ak bude druhý stupeň zrušený, približne 300 žiakov bude potrebné v krátkom čase umiestniť do škôl v okrese Kežmarok. Problém, ktorý obec dlhodobo riešila vlastnými silami, sa tak presunie na okolité školy a samosprávy. Obec to považuje za krajné riešenie, avšak bez pomoci štátu už situáciu nedokáže zvládať. „Problémy sú aj s tým, že rodičia nám nechcú dávať deti do školy, keď ich musíme voziť, pretože ich chcú mať pod dohľadom. Najlepšiu dochádzku máme práve v osade,“ skonštatovala riaditeľka. Podotkla, že ak by druhý stupeň nezrušili a nepostaví sa nová škola, museli by zaviesť troj až štvorzmennú prevádzku, čo nie je možné.
„Poznáme riešenie, dlhodobo na tom pracujeme, do prípravy projektu obec investovala už zhruba 200.000 eur a sme na 100 percent pripravení na výstavbu, avšak potrebujeme peniaze a štát nám nevenuje adekvátnu pozornosť. Očakávali sme, že sa nám podarí čerpať prostriedky z plánu obnovy, ale nebolo možné v čase, ktorý bol pevne určený výzvou, zapojiť sa do nej tak, aby sme boli úspešní. Napriek tomu ten problém nezmizol a čím ďalej sa zhoršuje,“ uzatvára Pitoňák.
„Dôvodom nie je nezáujem samosprávy o vzdelávanie detí, ale dlhodobo neriešený problém nedostatočných kapacít a neudržateľného financovania školy zo strany štátu,“ zdôvodnil Pitoňák. Vysvetlil, že škola už roky funguje v dvojzmennej prevádzke, pričom počet žiakov každoročne rastie. Zároveň potvrdil, že obec je pripravená okamžite začať s výstavbou novej školy s kapacitou 720 žiakov, keďže disponuje pozemkom, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením aj vysúťaženým zhotoviteľom.
Situáciu podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zhoršujú aj vysoké prevádzkové náklady, keďže vyučovanie prebieha v šiestich rôznych budovách. Zhruba 60 percent nákladov pritom ide na elokované pracovisko v prenajatých priestoroch v Pradiarni v Kežmarku, ktoré navštevuje 300 žiakov. Škola tam platí zhruba 40.000 eur ročne nájom a ďalších asi 120.000 eur za energie. Obec zároveň financuje autobusovú dopravu žiakov. „Ministerstvo školstva doteraz nereagovalo ani na opakované žiadosti o dofinancovanie týchto mimoriadnych výdavkov,“ zdôraznil Pitoňák.
Riaditeľka školy Lucia Brutovská pripomenula, že ak bude druhý stupeň zrušený, približne 300 žiakov bude potrebné v krátkom čase umiestniť do škôl v okrese Kežmarok. Problém, ktorý obec dlhodobo riešila vlastnými silami, sa tak presunie na okolité školy a samosprávy. Obec to považuje za krajné riešenie, avšak bez pomoci štátu už situáciu nedokáže zvládať. „Problémy sú aj s tým, že rodičia nám nechcú dávať deti do školy, keď ich musíme voziť, pretože ich chcú mať pod dohľadom. Najlepšiu dochádzku máme práve v osade,“ skonštatovala riaditeľka. Podotkla, že ak by druhý stupeň nezrušili a nepostaví sa nová škola, museli by zaviesť troj až štvorzmennú prevádzku, čo nie je možné.
„Poznáme riešenie, dlhodobo na tom pracujeme, do prípravy projektu obec investovala už zhruba 200.000 eur a sme na 100 percent pripravení na výstavbu, avšak potrebujeme peniaze a štát nám nevenuje adekvátnu pozornosť. Očakávali sme, že sa nám podarí čerpať prostriedky z plánu obnovy, ale nebolo možné v čase, ktorý bol pevne určený výzvou, zapojiť sa do nej tak, aby sme boli úspešní. Napriek tomu ten problém nezmizol a čím ďalej sa zhoršuje,“ uzatvára Pitoňák.