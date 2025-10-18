< sekcia Regióny
Situácia v staničnom parku v Poprade sa podľa mesta výrazne zlepšila
Koordinovaný postup mestskej a štátnej polície podľa radnice významne prispel k zlepšeniu situácie, ktorá bola dlhodobo vnímaná ako problémová.
Autor TASR
Poprad 18. októbra (TASR) - Situácia v staničnom parku pri železničnej stanici v Poprade sa podľa mesta výrazne zlepšila. Vníma to ako dôsledok viacerých opatrení prijatých na základe pracovného stretnutia, ktoré pred mesiacom zvolalo jeho vedenie. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.
Koordinovaný postup mestskej a štátnej polície podľa radnice významne prispel k zlepšeniu situácie, ktorá bola dlhodobo vnímaná ako problémová. Tvrdí, že pravidelné hliadky zabezpečujú verejný poriadok tak, aby park ostal bezpečným a príjemným miestom pre verejnosť. „Výskyt osôb narúšajúcich verejný poriadok bol eliminovaný, vďaka čomu je situácia oveľa pokojnejšia,“ uvádza.
Primátor Anton Danko skonštatoval, že každý problém sa dá riešiť, ak sa spoja sily a postupuje sa koordinovane, čo sa v tomto prípade aj podarilo. „Som rád, že park sa stal bezpečnejším, pretože na narušovanie verejného poriadku sa sťažovali ako domáci obyvatelia, tak aj turisti. Vôbec sa tam necítili bezpečne,“ dodal.
Koordinovaný postup mestskej a štátnej polície podľa radnice významne prispel k zlepšeniu situácie, ktorá bola dlhodobo vnímaná ako problémová. Tvrdí, že pravidelné hliadky zabezpečujú verejný poriadok tak, aby park ostal bezpečným a príjemným miestom pre verejnosť. „Výskyt osôb narúšajúcich verejný poriadok bol eliminovaný, vďaka čomu je situácia oveľa pokojnejšia,“ uvádza.
Primátor Anton Danko skonštatoval, že každý problém sa dá riešiť, ak sa spoja sily a postupuje sa koordinovane, čo sa v tomto prípade aj podarilo. „Som rád, že park sa stal bezpečnejším, pretože na narušovanie verejného poriadku sa sťažovali ako domáci obyvatelia, tak aj turisti. Vôbec sa tam necítili bezpečne,“ dodal.