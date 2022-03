Situácia v súvislosti s utečencami v Jenkovciach sa upokojila

Jenkovce 30. marca (TASR) - Situácia v súvislosti s utečencami z Ukrajiny sa v obci Jenkovce v okrese Sobrance upokojila. Ako pre TASR povedal starosta Jaroslav André, odkedy je zriadené veľkokapacitné centrum v Michalovciach na pomoc utečencom, v obci nie sú ubytovaní žiadni ľudia utekajúci pred vojnou.



„Je tu aj menší pohyb osôb, osobných áut aj dodávok. Ten pokoj, keď je v obci ticho, akurát narúšajú sirény z Užhorodu, ktoré počuť v noci či skoro ráno, kedy na uliciach ešte nie je bežný ruch. Tie obavy zo situácie sú tu stále, téma vojny naďalej rezonuje,“ skonštatoval starosta obce, ktorá je od ukrajinských hraníc vzdialená približne sedem kilometrov.



Čo sa týka zbierky humanitárnej pomoci, ktorú koncentrovali v priestoroch fary Reformovanej kresťanskej cirkvi v Jenkovciach, nateraz ju pozastavili. „Všetku materiálnu pomoc sme z fary už vyviezli, momentálne uvažujeme, že by sme tam prispôsobili podmienky pre dobrovoľníkov,“ uviedol s tým, že domáci obyvatelia nestratili vôľu pomáhať a v prípade potreby sú pripravení promptne poskytnúť pomoc rovnako ako v prvých dňoch od vypuknutia vojny na Ukrajine.



Predpokladá však, že tak ako Jenkovciam, aj ďalším menším samosprávam vznikli viaceré náklady, ktorých refundácia je otázna, no môžu mať vplyv na rozpočet. Ide napríklad o náklady spojené s energiami. V tejto obci mali počas prvých týždňov od vypuknutia vojny zapnuté verejné osvetlenie celú noc. „Bol tu zvýšený pohyb ľudí - prichádzali sa ubytovať z hraníc aj v noci. Bolo tu aj viac áut. Pre pocit bezpečia sme tak svietili celú noc. Teraz je situácia pokojná, tak opäť svietime menej a vraciame sa tak do štandardného režimu,“ dodal André.