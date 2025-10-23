< sekcia Regióny
Situácia v súvislosti s výskytom žltačky sa v Poprade zlepšila
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platili do 3. októbra aj na hromadných podujatiach v Poprade. Spočívali v zákaze výroby, prípravy a podávania nebalených pokrmov a nápojov.
Autor TASR
Poprad 23. októbra (TASR) - V podtatranskom regióne sa epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) zlepšila. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade Lenka Lineková. Potvrdila, že posledný prípad ochorenia im nahlásili v pondelok (20. 10.) v obci Jánovce.
„Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča sa zlepšila v porovnaní s letnými mesiacmi. Kumulatívne od začiatku júna 2025 bolo celkovo zaznamenaných 115 prípadov ochorenia na VHA,“ uviedla Lineková s tým, že v súčasnosti sú v územnej pôsobnosti popradského RÚVZ tri aktívne ohniská, a to v meste Poprad a obciach Jánovce a Hranovnica. Od začiatku evidujú epidemiológovia viac ako 200 prípadov žltačky, pričom takmer polovica bola v okrese Poprad, 78 v okrese Kežmarok a zvyšok v Levočskom okrese.
RÚVZ nepretržite zabezpečuje epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy pri každom hlásenom prenosnom ochorení alebo podozrení na prenosné ochorenie s cieľom lokalizovať ohnisko a nariadiť protiepidemické opatrenia. „Tie spočívajú v nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení všetkým úzkym kontaktom. Sú vo forme odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie protilátok, zabezpečenia imunizácie, lekárskeho dohľadu po dobu maximálnej inkubačnej doby ochorenia, prípadne zvýšeného zdravotného dozoru a dôkladnej dezinfekcie účinnými dezinfekčnými prostriedkami,“ vymenovala Lineková.
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platili do 3. októbra aj na hromadných podujatiach v Poprade. Spočívali v zákaze výroby, prípravy a podávania nebalených pokrmov a nápojov. Súčasťou protiepidemických aktivít bola podľa Linekovej aj rozsiahla distribúcia informačných materiálov školám, športovým klubom, cirkevným spoločenstvám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj dotknutým mestám a obciam.
„Epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča sa zlepšila v porovnaní s letnými mesiacmi. Kumulatívne od začiatku júna 2025 bolo celkovo zaznamenaných 115 prípadov ochorenia na VHA,“ uviedla Lineková s tým, že v súčasnosti sú v územnej pôsobnosti popradského RÚVZ tri aktívne ohniská, a to v meste Poprad a obciach Jánovce a Hranovnica. Od začiatku evidujú epidemiológovia viac ako 200 prípadov žltačky, pričom takmer polovica bola v okrese Poprad, 78 v okrese Kežmarok a zvyšok v Levočskom okrese.
RÚVZ nepretržite zabezpečuje epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákazy pri každom hlásenom prenosnom ochorení alebo podozrení na prenosné ochorenie s cieľom lokalizovať ohnisko a nariadiť protiepidemické opatrenia. „Tie spočívajú v nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení všetkým úzkym kontaktom. Sú vo forme odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie protilátok, zabezpečenia imunizácie, lekárskeho dohľadu po dobu maximálnej inkubačnej doby ochorenia, prípadne zvýšeného zdravotného dozoru a dôkladnej dezinfekcie účinnými dezinfekčnými prostriedkami,“ vymenovala Lineková.
Opatrenia pri ohrození verejného zdravia platili do 3. októbra aj na hromadných podujatiach v Poprade. Spočívali v zákaze výroby, prípravy a podávania nebalených pokrmov a nápojov. Súčasťou protiepidemických aktivít bola podľa Linekovej aj rozsiahla distribúcia informačných materiálov školám, športovým klubom, cirkevným spoločenstvám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako aj dotknutým mestám a obciam.