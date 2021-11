Situácia v Košickej nemocnici je vážna, za november eviduje 42 úmrtí

Košice 10. novembra (TASR) - Situácia v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je vážna, nateraz ju však kapacitne zvládajú aj vďaka spolupráci s okolitými zdravotníckymi zariadeniami. Pre TASR to povedala jej hovorkyňa Monika Krišková s tým, že denne im pribúda viac než 30 nových pacientov s ochorením COVID-19. Evidujú tiež vysoký nárast úmrtí.



Tento týždeň sa počty pacientov s ochorením COVID-19 v UNLP pohybujú nad 200. Na viac ako desiatich medicínskych pracoviskách má momentálne vyčlenených 261 lôžok pre takýchto pacientov, obsadené sú na 77 percent. Desiati pacienti sú v kritickom stave, napojení na umelú pľúcnu ventiláciu a viac ako 20 pacientov vo vážnom stave potrebuje vysokoprietokový kyslík. Takmer 80 percent súčasných pacientov s COVID-19 nie je očkovaných. „Covidoví pacienti, ktorí sú očkovaní dvoma dávkami, zväčša zvládajú ochorenie ľahšie a aj liečba je menej náročná, spravidla za pár dní ich lekári môžu prepustiť do domácej liečby,“ doplnila.



Za november evidujú 42 úmrtí. „Mali sme aj deň, kedy v priebehu 24 hodín zomrelo 12 pacientov s ochorením COVID-19,“ dodala Krišková.



V súčasnosti má UNLP v karanténe do 40 zamestnancov, podľa jej slov je v tomto situácia oproti minulému roku lepšia vďaka očkovaniu. „Celkový nedostatok personálu je však problémom každého zdravotníckeho zariadenia, ktorý pretrváva roky,“ skonštatovala.