Situácia v košickej Univerzitnej nemocnici sa zhoršuje

Košice 15. decembra (TASR) – Situácia v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice sa zhoršuje, do tzv. COVID zón presúvajú zdravotníkov z ambulancií. Ambulantnej a odkladnej zdravotnej starostlivosti sa dotknú výrazné obmedzenia. TASR o tom informovala Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia UNLP s tým, že sa pripravujú na zavedenie krízového plánu. Obsadenosť vyčlenených lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 prekročila v tejto nemocnici 70 percent.



Rada jej riaditeľov považuje momentálnu situáciu okolo šíriaceho sa infekčného ochorenia COVID-19 za veľmi závažnú. Predpokladá ďalší nepriaznivý vývoj. „Budeme reprofilizovať ďalšie lôžkové oddelenia, zlučovať 'nekovidové' oddelenia, uzatvárať niektoré lôžkové oddelenia,“ spresnil výkonný riaditeľ UNLP pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.



Oddelenia nemocnice sa začali neodkladne pripravovať na krízový manažment. Pôjde najmä o maximálnu redukciu počtu hospitalizovaných pacientov, uzatvorenie väčšiny bežne fungujúcich ambulancií a poradní. Dočasne by ich mali nahradiť jeden, maximálne dvaja špecialisti.



„Dôjde k presunu ambulantných lekárov a sestier k lôžkam,“ dodal výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo s tým, že sa musia pripraviť na poskytnutie ďalšieho zdravotníckeho personálu pre potreby reprofilizovaných oddelení.



Celkovo počítajú s poskytnutím približne 30 percent zo všetkého zdravotníckeho personálu každého oddelenia do tzv. COVID zón. „V prípade zlúčenia alebo uzatvorenia oddelenia to môže byť dokonca až 80 percent zdravotníckych zamestnancov,“ dodal.



UNLP Košice podľa Paula aj napriek zmenám garantuje poskytovanie neodkladnej akútnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých medicínskych odboroch, ako aj poskytovanie starostlivosti o onkologicky chorých pacientov.



Cez víkend a v pondelok pribudlo v UNLP spolu takmer 30 nových pacientov s komplikovaným priebehom ochorenia. V tejto nemocnici sa momentálne lieči 128 pacientov s ochorením COVID-19. Desiati sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Za týždeň pribudlo aj vyše 30 infikovaných zdravotníkov. Aktuálne ich má nemocnica v karanténe 166.