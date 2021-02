Situácia v uzavretej rómskej osade Sačurov je zatiaľ pokojná

Sačurov 6. februára (TASR) – Situácia v uzavretej rómskej osade v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou je zatiaľ pokojná, pre TASR to povedal starosta Peter Barát. Obec pre obyvateľov zabezpečila dopoludnia cisternu s pitnou vodou, nákupy vybavujú komunitné pracovníčky.



„Majú tam jednu studňu. Zakaždým, keď ju opravíme, vydrží to len pár dní. Neohrozím zdravie pracovníkov, aby ju teraz išli vyčistiť a opraviť. K tomu pravidelne musíme kupovať aj náhradné diely. V osade žije približne 750 ľudí, z toho majú do svojich obydlí natiahnutý mestský vodovod možno ôsmi,“ povedal. Nákupy a lieky pre obyvateľov v uzavretej rómskej osade podľa neho zabezpečujú komunitné pracovníčky. „Musia im dať zoznam, čo im majú priniesť, ale aj peniaze na nákup,“ vysvetlil starosta.



Pripomenul, že osada je ohradená a na dodržiavanie karantény dohliadajú 24 hodín denne policajti aj vojaci. „Vraj v piatok (5. 2.) videli niekoho odtiaľ ísť peši do okresného mesta, ale neviem, čo je na tom pravdy. Nezdá sa mi, že by mali možnosť kadiaľ ujsť,“ dodal.



Zatiaľ nemá informácie o tom, že by niekto z nakazených v osade potreboval lekársku pomoc. „Predtým tu chodili sanitky ako taxíky. Upozornil som ich, že teraz ich obzvlášť netreba volať zbytočne. Od uplynulého štvrtka v osade sanitka nebola,“ povedal starosta.



V sobotu dopoludnia bolo v obci otvorené odberné miesto, kde sa obyvatelia mohli ísť dať dobrovoľne otestovať na ochorenie COVID-19. Takmer z 500 otestovaných ľudí v obci zaznamenali jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Obyvateľov osady majú pretestovať vo štvrtok (11. 2.).



O jej uzatvorení rozhodol v stredu (3. 2.) okresný krízový štáb na základe toho, že sa v nej potvrdila pozitivita na ochorenie COVID-19 u 113 spomedzi 414 otestovaných osôb. O pretestovaní obyvateľov osady rozhodol obecný krízový štáb po tom, čo v nej zaznamenali päť pozitívnych prípadov.