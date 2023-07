Situácia v Zázrivej sa po lokálnej povodni dostáva do normálu

Zázrivá 27. júla (TASR) - Situácia v Zázrivej sa po stredajšej (26. 7.) lokálnej povodni dostáva do normálu. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil starosta Matúš Mních. Dodal, že ráno zrušili tretí povodňový stupeň, nateraz ostáva vyhlásený druhý stupeň.



"Treba poupratovať cesty od nánosov štrkov. Niekde sme aj pol dňa bagrovali, kým sme sa dostali k rúre, aby sme to prepustili. Pomáhali dobrovoľní hasiči, čerpali vodu z pivníc, miestni podnikatelia zas s bagrami. Robili sme, čo sme mohli," povedal Mních.



Najhoršie bola na tom podľa jeho slov časť Petrová. Starosta priblížil, že Petrovský potok sa vybrežil na približne šiestich miestach. "Každý most, mostík a priepust bol upchatý, voda sa valila po miestnych komunikáciách," opísal.



V oravskej obci Zázrivá, okres Dolný Kubín, vyhlásili v stredu po intenzívnom daždi tretí povodňový stupeň. Vzhľadom na intenzívny dážď došlo k vybreženiu Petrovského, Dolinského, Belanského potoka, ich prítokov a k následnému zaplaveniu územia, pivníc rodinných domov a miestnych komunikácií. Prívalová voda naniesla množstvo sedimentov, štrku a hliny na miestne komunikácie a dvory rodinných domov.