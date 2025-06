Situáciou v priemyselnom parku sa budú zaoberať popradskí poslanci

Poprad 10. júna (TASR) - Situáciou v priemyselnom parku v popradskej mestskej časti Matejovce sa budú zaoberať tamojší poslanci. Mesto pre TASR potvrdilo, že primátor Anton Danko zastupiteľstvo zvolá približne do dvoch týždňov. Reagoval tak na iniciatívu poslancov z klubu Poprad na 1. mieste, ktorí tvrdia, že sú v ohrození stovky pracovných miest. Od primátora požadujú, aby ich informoval o aktuálnej situácii a riešil ju.



Výzva súvisí s minulotýždňovou tlačovou konferenciou spoločnosti LPH a ďalších investorov, ktorí uviedli, že mesto od nich požaduje, aby odstránili svoje stavby z pozemkov mesta a štátu. Samospráva reagovala, že pri nakladaní s majetkom je viazaná legislatívou, a tá jej neumožňuje prevádzať majetok za symbolickú sumu podnikateľským subjektom. Spoločnosť LPH v tejto súvislosti podala pred dvoma rokmi žalobu o nahradenie prejavu vôle pri predaji pozemkov a následne sa pridali aj ďalší investori. Na oplátku v máji podalo mesto na investorov žalobu o vypratanie pozemkov.



„Primátor bude postupovať v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie,“ uviedli pre TASR zo sekretariátu primátora.