Situáciu na diaľnici D2 v smere do ČR pravidelne monitoruje vrtuľník

Bratislava 18. októbra (TASR) - Dopravnú situáciu na diaľnici D2 v smere do Českej republiky v pravidelných intervaloch kontroluje vrtuľník. Polícia vyzýva na sociálnej sieti vodičov nákladiakov, aby bezdôvodnou jazdou v ľavom jazdnom pruhu nevytvárali komplikácie v cestnej premávke a dodržiavali príslušné dopravné značenie, ako aj pokyny policajtov.



"Bratislavskí dopravní policajti v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na diaľnici D2 v smere do ČR prijali v súčinnosti so správcom komunikácie Národnou diaľničnou spoločnosťou v posledných dňoch príslušné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti jej účastníkov," priblížili policajti s tým, že využívajú aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR.



Z dôvodu vykonávaných kontrol na hraničnom priechode Brodské sa na diaľnici D2 v smere do Českej republiky tvoria kolóny nákladných áut. Znížená bola maximálna rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Na tomto úseku diaľnice prišlo v predchádzajúcich dňoch k viacerým dopravným nehodám.