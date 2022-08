Situáciu na vodných tokoch v okolí Trstenej monitorujú vodohospodári

Trstená 22. augusta (TASR) - Situáciu na vodných tokoch v okolí Trstenej (okres Tvrdošín) po nedeľňajších (21. 8.) výdatných dažďoch monitorujú vodohospodári. Hlavný hatiar na vodnej stavbe Oravská priehrada Miloš Okál pre TASR uviedol, že k zníženiu vodných hladín došlo ešte v nedeľu večer. Aktuálne robia čistenie zanesených priepustov a zabezpečovacie práce s technikou.



"V okolí Trstenej a Oravíc spadlo podľa dostupných informácií v krátkej dobe okolo 100 milimetrov zrážok. To malo za následok, že sa zdvihli hladiny prítokov do rieky Oravice. Tie však nie sú dimenzované na takú kapacitu. Priepusty popod hlavnú cestu v Trstenej i na bočných prítokoch sa upchali a došlo k lokálnej povodni," opísal Okál s tým, že tamojší potok sa vylial na priľahlé parkoviská a komunikácie na sídlisku Západ.



Ako doplnil, aktuálne sú vodohospodári v stave monitorovania, aby s mechanizmami dokázali zasiahnuť tam, kde by mohlo dôjsť k vyliatiu tokov.



Krízový štáb mesta Trstená vyhlásil v nedeľu večer tretí stupeň povodňovej aktivity na Vlčom potoku na sídlisku Západ. Ten sa v dôsledku silného dažďa vylial z koryta a zaplavil ulicu. Mesto začalo so záchrannými prácami v súčinnosti s ostatnými záchrannými zložkami.