Nemocnici v Šaci sa podarilo stabilizovať situáciu so zásobami krvi

Košice 10. januára (TASR) - Situáciu so zásobami krvi sa v nemocnici v košickej Šaci podarilo stabilizovať, v súčasnosti má dostatočné množstvo transfúznych liekov. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí. Ako uviedla, medziročne evidujú mierny nárast darcov, prvodarcov bolo vlani oproti roku 2020 menej.



„Za rok 2021 evidujeme mierny nárast počtu darcov krvi, ktorých sme na transfuziologickom oddelení zaznamenali 2845, pričom v roku 2020 ich bolo 2797. V prípade prvodarcov však ide o pokles. V roku 2021 hovoríme o 199 darcoch, v roku 2020 až o 258,“ povedala Henrieta Horváthová z hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice na poliklinike na Vstupnom areáli U. S. Steel.



Pre zabezpečenie dostatočných zásob krvi zrealizovali aj viaceré akcie zamerané na darcovstvo. V prípade nedostatku krvi predvolávajú darcov telefonicky. V roku 2021 bola opakovane, z dôvodu nedostatku krvi, medializovaná výzva k darcovstvu. Podľa Horváthovej na ňu darcovia zareagovali. „Dôkazom toho je aj skutočnosť, že v mesiaci november sme mali 183 darcov a v mesiaci december sme mali 290 darcov. Prevažuje darcovstvo A Rh pozitív. Vo všeobecnosti sú častejšie predvolávaní darcovia Rh negatívni aj preto, lebo v populácii je 15 percent jedincov Rh negatívnych,“ doplnila.



Nemocnica pripomína, že darovať krv môžu záujemcovia na transfuziologickom oddelení každý pracovný deň okrem utorka, a to v čase od 6.30 do 11.00 h.