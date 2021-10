Situáciu v Bratislave a jej okolí komplikujú viaceré kolóny

Bratislava 4. októbra (TASR) - Dopravu v Bratislave a jej okolí v pondelok ráno komplikujú viaceré kolóny. Vodičov na zdržanie na cestách upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Zhruba 15-minútová kolóna sa tvorí na Račianskej a Slovnaftskej smerom do centra, desaťminútové zdržanie je nahlásené na kruhovom objazde vo Vajnoroch a tiež na diaľnici D1 v smere na Prístavný most do Petržalky.



Rovnako sa vodiči zdržia aj na vjazde do Bratislavy. Na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy si počkajú asi 15 minút, na výjazde z Ivanky pri Dunaji do desať minút. Približne desať minút stratia vodiči aj na vjazde z Mosta pri Bratislave.



Stellacentrum hlási kolóny v úseku Ulica Svornosti – Popradská – Gagarinova – centrum, kde si vodiči počkajú asi 25 minút, do desať minút sa zdržia tiež na trase Lamač – Sitina – Mlynská dolina.



Dopravnú situáciu komplikuje aj nehoda na križovatke Prievozská – Miletičova smerom do centra, kde je blokovaný jeden pruh. "Krátko sa zdržíte," informuje Zelená vlna RTVS.