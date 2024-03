Situáciu v Bratislave komplikuje nehoda na D2 pred tunelom Sitina

Bratislava 26. marca (TASR) - Dopravnú situáciu v hlavnom meste Bratislava komplikuje v utorok ráno nehoda na D2 pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Zelená vlna informuje, že pred tunelom sa zrazili štyri osobné autá v ľavom pruhu. Zdržanie hlási 20 minút.



Stella centrum upozorňuje aj na ďalšie kolóny. So zdržaním okolo 15 minút treba rátať na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač a tiež v centre mesta na Račianskej. Do desať minút sa vodiči zdržia aj na D1 v úseku Senec - Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka.