Situáciu v žilinskej nemocnici bude riešiť okresný krízový štáb

Žilina 16. marca (TASR) – Žilinský okresný krízový štáb v utorok mimoriadne zasadne v súvislosti s nárastom počtu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 a dosiahnutím kritickej hranice kapacít reprofilizovaných lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Pandemické pavilóny žilinskej nemocnice podľa nej už koncom minulého týždňa prekročili počet 100 obsadených lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. "Len od piatka do nedele v nich prijali až 33 nových pacientov. Aktuálne je v rámci oddelení FNsP Žilina hospitalizovaných 103 ľudí s novým koronavírusom, z nich 14 s pripojením na úplnú alebo neinvazívnu pľúcnu ventiláciu. Inhalačnú liečbu kyslíkom vyžaduje ďalších 68 pacientov," doplnila Záteková.



Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka je stav v okrese Žilina alarmujúci a je nevyhnutné prijať prísnejšie opatrenia. "Musíme hovoriť o konkrétnych zmenách, ktoré sa dajú uviesť do praxe čo najskôr, keďže ich efekt sa neprejaví okamžite. Zároveň potrebujeme podporu pri hľadaní možností, ako pomôcť našej nemocnici, a to najmä personálne," zdôraznil Stalmašek s tým, že v Žiline v porovnaní s inými koncovými nemocnicami bojujú s pandémiou od začiatku bez infekčného a pľúcneho oddelenia.



"V aktuálnej situácii, keď nám intenzívne pribúdajú pacienti vo vážnom stave, musíme každý deň rozhodovať, či anestéziologického lekára a sestru pridelíme k lôžku pacienta s ochorením COVID-19 alebo k akútnej či onkologickej operácii. Nevieme, ako dlho to za takýchto okolností zvládneme udržať," dodal generálny riaditeľ žilinskej nemocnice.