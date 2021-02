Dinopark v Tatrách mal byť do konca minulého roka odstránený

Bratislava 12. februára (TASR) – Dinopark vo Vysokých Tatrách mal byť do konca minulého roka odstránený. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) to nariadila v októbri po štátnom dozore. Pre TASR to uviedla hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná. O vykonaných opatreniach mala spoločnosť Tatryparks, prevádzkujúca Dinopark, predložiť SIŽP písomnú správu o ich splnení do 7. januára, čo sa podľa Lesnej nestalo.



Dinopark Tatry je umiestnený pri frekventovanej komunikácii v smere od Popradu do Starého Smokovca. Nachádza sa na území s druhým stupňom ochrany. Lesná pripomína, že podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa na území s druhým stupňom ochrany vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na oplotenie za hranicami zastavaného územia obce.



SIŽP tvrdí, že v stredu (10. 2.) vydal Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, súhlas na oplotenie areálu a umiestnenie vybavenia Dinoparku, ktoré nie je spevnené so zemou. "OÚ Poprad si v tomto prípade nevyžiadal odborné stanovisko odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny Správy Tatranského národného parku (TANAP), Svit," podotkla Lesná. Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na OÚ v Poprade Jozef Slovík povedal, že rozhodnutie bolo podmienené zosúladením činnosti s platným územným plánom obce Veľký Slavkov.



Tatryparks podľa inšpekcie umiestnila zábavné atrakcie, stánok s občerstvením, predajňu, sklad, makety dinosaura, hojdačky a mobilné toalety bez súhlasu OÚ Poprad. SIŽP tiež zistila, že v oplotenom areáli Dinoparku a všetky objekty, spojené so zemou, a na stavebné činnosti nebolo vydané povolenie Veľkého Slavkova.



Výstavba Dinoparku a jeho oplotenia začala 14. júna minulého roka. Do prevádzky bol uvedený 9. júla, približuje Lesná. V auguste začala SIŽP šetrenie a vykonala miestnu obhliadku parku. Obec Veľký Slavkov vykonala v septembri štátny stavebný dozor. Podľa Lesnej obec zistila, že stavbu realizovala spoločnosť bez stavebného povolenia a prevádzkuje ju bez kolaudačného povolenia.



Peter Homola, právny zástupca spoločnosti Tatryparks pre TASR uviedol, že v prípade Dinoparku Tatry nejde o stavbu v zmysle stavebného zákona, preto realizátor projektu nežiadal o stavebné povolenie vopred. Veľký Slavkov má však v tejto veci iný názor a považuje objekt za stavbu. „V súčasnosti sa preto snažíme vyhovieť všetkým požiadavkám obce,“ zdôraznil Homola.



Na to, že Dinopark funguje bez príslušných povolení upozornila Správa TANAP-u. Skonštatovala, že aj napriek záveru šetrenia a rozhodnutiu o odstránení zábavného parku sa nič nezmenilo. Ako priblížila Správa TANAP-u, nevhodná atrakcia postupne získava dodatočne všetky povolenia vrátane súhlasu odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Poprade.



Starosta Veľkého Slavkova Slavomír Pucci sa vyjadril, že stavba Dinoparku je v rozpore s územným plánom obce a bola postavená bez stavebného povolenia. Okresný úrad v Poprade v súvislosti s Dinoparkom v Tatrách potvrdil, že vydal súhlas na oplotenie pozemku a umiestnenie prenosných zariadení. Jeho rozhodnutie však bolo podmienené zosúladením činnosti s platným územným plánom obce Veľký Slavkov.