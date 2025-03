Inšpekcia kontrolovala prevádzky pre znečistené ovzdušie vo Zvolene

Zvolen 14. marca (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v uplynulých mesiacoch kontroly prevádzok v súvislosti s možným znečisťovaním ovzdušia vo Zvolene. TASR o tom v piatok informovala SIŽP s tým, že žiadne porušenia nezistila.



Pripomína, že v období od 5. decembra 2024 do 9. januára tohto roka robili inšpektori z Banskej Bystrice šetrenie v Bučine Zvolen, ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne mesta. "Kontrola bola na základe podozrenia na spaľovanie pneumatík a plastov," podotýka. Spoločnosť podľa nej prevádzkuje dve spaľovacie zariadenia na biomasu s odvádzaním spalín cez oceľový komín. "Počas šetrení nebol z komína pozorovaný čierny dym a predbežné zistenia nepotvrdili spaľovanie pneumatík či iného nebezpečného odpadu," reaguje. Dodáva, že výsledky analýz nepreukázali prítomnosť olejov, dechtov ani polyaromatických uhľovodíkov.



Ako ďalej uviedla, kontroly boli aj v ďalších priemyselných prevádzkach, konkrétne v spoločnostiach Kronospan a MH Teplárensky holding. "Ani v týchto prípadoch nebolo zistené porušenie environmentálnych predpisov," zhrnula.



Keďže znečistenie ovzdušia sa objavilo vlani v novembri, počas vykurovacej sezóny, inšpektori pracovali aj s hypotézou, že zdrojom znečistenia môžu byť lokálne kúreniská s nevhodným spaľovaním. "V tejto súvislosti bolo vykonaných niekoľko obhliadok, avšak jednoznačný pôvod znečistenia nebol identifikovaný," konštatuje SIŽP.



Riaditeľka SIŽP Anna Calpašová tvrdí, že inšpektori robia svoju činnosť nezávisle a v súlade so zákonom. "Dodržiavajú všetky zákonom stanovené postupy a predpisy, pri kontrolách majú absolútne rozviazané ruky a do procesu vyšetrovania nie je možné zasahovať," povedala.



SIŽP bude v kontrole priemyselných prevádzok v okolí Zvolena pokračovať. "Pre vyšetrovanie a možné riziko sťaženia alebo marenia výkonu štátneho dozoru sa inšpekcia v tejto fáze nemôže k detailom šetrenia bližšie vyjadrovať," ukončila.



Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát vlani v novembri. Problém sa týka najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny, no znečistenie sa objavilo aj v širšom okolí. Na znečistenie už pred mesiacmi upozorňovala zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská, namiesto odpovedí úradov a inštitúcií však podľa vlastných slov naráža na spochybňovanie a nečinnosť.