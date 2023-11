SIŽP: Pôvodca havárie, pri ktorej unikol digestát, zatiaľ nie je známy

Bratislava 21. novembra (TASR) - Pôvodca pondelkovej (20. 11.) havárie, pri ktorej z bioplynovej stanice Senec vytiekol do okolia digestát, zatiaľ nie je známy. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prevádzkovateľovi neodkladne nariadi nápravné opatrenia súvisiace s odstránením znečisťujúcich látok. Páchateľovi hrozí pokuta do výšky 165.000 eur. Pre TASR to uviedol hovorca SIŽP Dávid Vido.



"Digestát je medziprodukt, ktorý vzniká pri výrobe bioplynu, a zároveň slúži aj ako organické hnojivo. Z akumulačných nádrží s obsahom 3000 kubických metrov vytieklo doteraz nezistené množstvo tejto znečisťujúcej látky," objasnil Vido.



Zasiahnuté bolo podľa SIŽP okolie samotnej bioplynovej stanice, príjazdová komunikácia aj poľnohospodárska pôda s rozlohou približne jedného hektára. "To, do akej miery a v akom rozsahu bolo znečistené aj životné prostredie, ukážu až výsledky odobratých vzoriek, ktoré zabezpečili pracovníci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany," dodal hovorca.



Štátny dozor podľa SIŽP v tejto chvíli nie je ukončený, preto o prípade nie je možné bližšie informovať.