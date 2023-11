Pri požiari v Stredných Plachtinciach vytiekli znečisťujúce látky

Veľký Krtíš 7. novembra (TASR) - Pri požiari bioplynovej stanice v Stredných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš vytiekli zo zásobníkov do okolia znečisťujúce látky. Na sociálnej sieti na to upozornila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).



Ako uvádza, fermentát sa dostal aj do Plachtinského potoka. "Inšpektori na viacerých miestach odobrali vzorky vôd, ktoré budú analyzovať v akreditovanom laboratóriu Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská Bystrica," podotýka.



Podľa SIŽP pre intenzívny dážď a zvýšený prietok mohli inšpektori predbežne na mieste konštatovať, že na životnom prostredí neboli významné škody. Dodávajú, že zatiaľ nezistili ani uhynutie rýb. Inšpekcia zároveň nariadila pôvodcovi, akým spôsobom má postupovať pri zabezpečovacích prácach na odstránení tejto havarijnej situácie.



Požiar vypukol v nedeľu (5. 11.) na dvoch zásobníkoch a prečerpávacej stanici. Pri požiari sa nezranili žiadni ľudia. Predpokladaná výška škody je okolo 1,5 milióna eur. Pri požiari zasahovalo 32 hasičov na 15 kusoch techniky.