SIŽP: Z vrtu v Moravanoch vyviera voda s extrémnym obsahom chloridov

Moravany 20. marca (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sleduje situáciu v súvislosti so starým prieskumným vrtom v lokalite Moravany v okrese Michalovce, z ktorého vyviera banská voda. "Z výsledkov, ktoré zabezpečila spoločnosť Nafta, vytekajúce banské vody majú extrémne vysoký obsah chloridov," uviedla SIŽP na sociálnej sieti.



Prieskumný ložiskový vrt bol navŕtaný ešte v roku 1955 do hĺbky 251 metrov. "V danom prípade je potrebné v čo najkratšom čase vykonať opatrenia týkajúce sa zabezpečenia predmetného prieskumného vrtu a zamedziť negatívnemu vplyvu vytekajúcich banských vôd v uvedenej lokalite. Vzhľadom na to, že v danom prípade môže ísť o znečistenie spôsobené banskými vodami, sú kompetencie SIŽP limitované," informoval odborný kontrolný orgán.



Inšpekcia deklarovala pripravenosť byť nápomocná pri riešení tejto situácie obci, ako aj príslušným úradom.