Inšpekcia zakázala manipuláciu s loďou, z ktorej unikli ropné látky

Bratislava 29. apríla (TASR) - Výletná loď, z ktorej unikli do Dunaja ropné látky, bude musieť ostať pri Gabčíkove, kým sa nezabezpečí jej presun do opraviska či prístavu. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zakázala ďalšiu manipuláciu s loďou. TASR o tom informoval riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.



Loď sa podľa Jenča plavila proti prúdu z Komárna do Bratislavy. Pravdepodobne z nej unikal motorový olej. Inšpektori osadili na vodnej hladine sorpčné hady a aplikovali biodegradačný materiál, povedal.



"SIŽP nariadila vykonať prevádzkový pokus, z ktorej časti lode môže dochádzať k úniku. Je to pravdepodobne niektoré z manévrovacích zariadení, ktoré sa nachádza v čelnej časti lode," priblížil Jenčo.



Z osobnej lode unikli pri vodnom diele Gabčíkovo ropné látky. Olejové škvrny na hladine spozorovali v stredu (27. 4.) poobede dispečeri vodného diela. Loď bola zadržaná v plavebnej komore, plavba bola pozastavená a obnovili ju v noci.



Ropná škvrna sa podľa SIŽP rozliala do dĺžky ôsmich kilometrov. Pôvodcovi pri preukázaní spáchania správneho deliktu hrozí pokuta do výšky 165.000 eur.