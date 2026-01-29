< sekcia Regióny
SK8: Posilniť prepojenie ZZS s urgentmi je jedna z možností
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR.
Autor TASR
Trnava 29. januára (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) vníma zámer rezortu zdravotníctva posilniť prepojenie záchrannej zdravotnej služby (ZZS) s urgentnými príjmami nemocníc ako jednu z možností. Potrebné je detailné prerokovanie návrhu so samosprávnymi krajmi a zohľadnenie rozdielnych podmienok v jednotlivých regiónoch. V mene združenia SK8 to TASR uviedol Róbert Frimmel.
„Za dôležité však považujeme, aby sa návrh detailne prerokoval so samosprávnymi krajmi a aby zohľadňoval rozdielne podmienky v jednotlivých regiónoch, najmä v tých, kde kraje nemocnice nezriaďujú,“ doplnil. SK8 je pripravené aktívne spolupracovať na doladení návrhu tak, aby výsledná zmena skutočne posilnila celý systém urgentnej zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov na celom Slovensku.
Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami a univerzálny štátny systém SR. K nemocniciam s urgentom majú podľa návrhu rezortu zdravotníctva prislúchať záchranky v ich spádových oblastiach. Mimo nich má ambulancie ZZS prevádzkovať štátny systém. Ten majú tvoriť záchranné služby Bratislava a Košice spolu s Integrovaným záchranným systémom. Nemocnice a štátny systém môžu poskytovať ZZS vo vlastnom mene, cez svoj stopercentne vlastnený subjekt alebo cez tretiu osobu.
