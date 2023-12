Združenie SK8 sa pripojí k žiadosti ZMOS-u na dofinancovanie samospráv

Vyšný Kubín 7. decembra (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 sa pripojí k iniciatíve na dofinancovanie samospráv v sume pol miliardy eur, ktorú spustilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Oznámil to predseda SK8 Jozef Viskupič na štvrtkovej tlačovej konferencii vo Vyšnom Kubíne. Podľa jeho slov sú rozpočty obcí, miest a krajov na Slovensku v súčasnosti veľmi napnuté.



"Ak máme zostaviť vyrovnané rozpočty, ktoré nie sú iba o kúrení a svietení, ale majú aj ambíciu inovácie a rozvoja, potrebujú dofinancovanie a pozornosť vlády," poznamenal Viskupič.



Združenie bude žiadať aj o odpustenie tzv. cestných pôžičiek. Tie v predchádzajúcich rokoch samosprávne kraje načerpali na odstraňovanie investičného dlhu na cestnej infraštruktúre v jednotlivých regiónoch. Objemy pôžičiek sú podľa Viskupiča v rozmedzí od 12 do 25 miliónov eur. "Ústami jednotlivých ministrov za rôzne vlády bolo deklarované, že táto návratná finančná výpomoc sa v nejakom horizonte stane nenávratnou. Adresujeme to novovzniknutej vláde a ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD)," povedal Viskupič.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dodal, že budú žiadať vládu aj o finančné prostriedky na rozvoj systému hokejových akadémií. "Na to, aby sme motivovali mladých ľudí, aby chceli športovať, potrebujeme mať vybudované kvalitné podmienky a zázemie. Takáto infraštruktúra k tomu nepochybne patrí," uviedol.