SK8 sa s ministerstvami dohodlo na kompromise
Pôvodný návrh reformy podľa združenia presúval z obcí na kraje povinnosť financovať neverejných poskytovateľov zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby bez akejkoľvek kompenzácie.
Autor TASR
Oponice 5. decembra (TASR) - Samosprávne kraje dosiahli kompromis v rámci pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb, o ktorej sa v týchto dňoch hlasuje v Národnej rade SR. Uviedli to predsedovia krajov po piatkovom rokovaní združenia SK8 v Oponiciach.
Pôvodný návrh reformy podľa združenia presúval z obcí na kraje povinnosť financovať neverejných poskytovateľov zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby bez akejkoľvek kompenzácie. „Negatívny vplyv takéhoto rozhodnutia na rozpočty krajov predstavuje sumu 24 miliónov eur na druhý polrok 2026 a od roku 2027 až 48 miliónov eur každoročne. Po náročných rokovaniach s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dosiahlo SK8 kompromis a krajom bude vyplatená kompenzácia za rok 2026 v plnej miere,“ povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík.
Od roku 2027 bude financovanie zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby zložené z dvoch tretín zo zdrojov ministerstiev, prostredníctvom zvýšenia podielu dane z príjmov fyzických osôb pre kraje o 0,7 percenta na 29,3 percenta a z jednej tretiny z rozpočtov krajov, vo výške viac ako 15 miliónov eur.
Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku je dôležité, aby v systéme bolo viac peňazí na sociálne služby. „Preto vítame posun v rokovaniach. Zásadné je, aby financovanie bolo dlhodobo udržateľné a predvídateľné. Reforma nesmie preniesť finančné riziká na kraje bez nástrojov, ktoré zabezpečia efektívne riadenia celého systému. Preto spolu s ministerstvom práce chceme pripraviť návrh, aby kraje mohli na svojom území regulovať neverejných poskytovateľov podľa krajských koncepcií rozvoja sociálnych služieb,” povedal Baška.
