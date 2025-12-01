< sekcia Regióny
SK8 spúšťa prihlasovanie nominácií na tretí ročník Ceny regiónov
Verejnosť môže podľa združenia nominovať každého, kto v roku 2025 svojím prínosom či inšpiratívnym činom pozitívne ovplyvnil dianie v jednej z oblastí.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) spúšťa prihlasovanie nominácií na tretí ročník Ceny regiónov. Cieľom je vyjadriť verejné uznanie osobnostiam, ktoré v roku 2025 významne prispeli k rozvoju slovenských krajov. TASR o tom informovalo združenie.
„Každý región je tvorený ľuďmi, ktorí svojím talentom, odbornosťou či osobným príkladom zanechávajú v komunitách hlbokú stopu. Môžu to byť pedagógovia, ktorí menia životy študentov, inovátori prinášajúci nové riešenia, obetaví dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas iným, zdravotníci či sociálni pracovníci pomáhajúci tým najzraniteľnejším alebo umelci, ktorí napĺňajú naše kraje hodnotami, identitou a inšpiráciou,“ uviedlo SK8.
Verejnosť môže podľa združenia nominovať každého, kto v roku 2025 svojím prínosom či inšpiratívnym činom pozitívne ovplyvnil dianie v jednej z oblastí. Laureátov vyhlásia v ôsmich kategóriách, a to kultúra, vzdelávanie, rozvoj športu, zdravotníctvo, sociálne veci, rozvoj občianskej spoločnosti, férové podnikanie a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos.
Nominácie sú otvorené do 11. januára 2026 prostredníctvom formulára na stránke www.cenaregionov.sk. Slávnostné vyhlásenie laureátov sa uskutoční 19. marca v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
