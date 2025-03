SK8: Tohtoročný vývoj financovania samosprávnych krajov je negatívny

Martin 20. marca (TASR) - Vývoj tohtoročného financovania samosprávnych krajov od začiatku roka nevykazuje pozitívne čísla. Na tlačovom brífingu po štvrtkovom rokovaní združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v Martine o tom informoval predseda združenia a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. So svojimi kolegami sa zhodli na spoločnom stanovisku k rokovaniam s Ministerstvom financií SR o preklenutí finančných problémov, ktoré samosprávnym krajom hrozia predovšetkým v mesiaci máj.



"V rámci rokovaní s ministerstvom financií sme upozorňovali na to, že vývoj výberu podielovej dane zaznamenáva v porovnaní s minulým rokom pokles. V máji by výber dane mal byť dokonca taký nízky, žeby samosprávnym krajom neprišlo takmer nič," podotkol Viskupič.



S rezortom financií preto združenie samosprávnych krajov rokuje o májovom vyplatení aspoň časti finančných prostriedkov, ktoré budú kompenzované daňovým výberom v druhej polovici roka. "Zabezpečí to najmä to, že z pohľadu cash flow si nebudeme musieť siahnuť úplne na dno svojich síl," poznamenal Viskupič.







Členovia združenia SK8 hovorili aj o financovaní nárokov, ktoré má štát pri plnení svojich záväzkov súvisiacich predovšetkým s valorizáciou platov vo verejnej správe. "Máme jednotné stanovisko, že výdavok, ktorý takto samosprávam a samosprávnym krajom vznikne, má byť kompenzovaný štátom," uviedol predseda združenia. Jedným z riešení by mohlo byť aj odpustenie štátnych pôžičiek na sanovanie investičného dlhu na cestnej a mostnej infraštruktúre v sume približne 102 miliónov eur.



S rezortom financií chce vedenie združenia hovoriť aj o problematike eurofondov. "Dohodli sme sa na tom, že na rokovanie na ministerstve financií pôjdeme aj vzhľadom na zlú finančnú situáciu v regiónoch s požiadavkou nulovej spoluúčasti pri eurofondoch v rámci integrovanej územnej stratégie. Chceme, aby eurofondy nešli späť do Bruselu, ale aby boli vyčerpané," skonštatoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Podľa neho by nulová spoluúčasť zvýšila odvahu starostov a primátorov púšťať sa do eurofondových projektov.