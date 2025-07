SK8 víta projekt Banskobystrického kraja ohľadom bezpečnosti v škole

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Združenie samosprávnych krajov (SK8) víta iniciatívu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a jeho pilotný projekt odborných stretnutí zameraných na prevenciu a riešenia agresie na školách. Podľa združenia je potrebné posilniť prepojenie všetkých aktérov a súčinnosť všetkých zložiek systému. Pre TASR to uviedlo SK8.



Pilotný koordinačno-informačný projekt spoločných osobných stretnutí, ktorý plánuje zaviesť BBSK v rámci riešenia agresívneho správania na školách, vníma SK8 ako snahu o praktické hľadanie riešení v citlivej oblasti dotýkajúcej sa všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení. V prípade, že sa projekt osvedčí, bude združenie podporovať jeho rozšírenie a zdieľanie skúseností aj v ďalších samosprávnych krajoch.



„Ak sa ukáže, že prináša konkrétne výsledky, určite ho budeme odporúčať ako modelový prístup aj ostatným krajom. Prevencia a riešenie rizikového správania detí a mládeže si vyžaduje koordinovanú reakciu, a preto každá osvetová metóda má potenciál inšpirovať širšie uplatnenie v systéme,“ uviedlo SK8.



Bezpečnosť a prevencia rizikového správania na školách patrí podľa združenia dlhodobo medzi priority samosprávnych krajov. SK8 vníma, že problémy, ako napríklad agresia, šikana či duševné zdravie detí a mladých ľudí sa stupňujú a vyžadujú si systémové riešenia. Oceňuje snahu reagovať na predmetné výzvy, upozorňuje však, že v súčasnosti sú prevencia a včasná intervencia poddimenzované najmä z hľadiska personálnych kapacít a koordinácie.



„Zásadné je posilniť prepojenie všetkých aktérov, od škôl, cez poradenské zariadenia, zdravotnícke a sociálne služby, ministerstvá školstva, vnútra, obrany až po orgány činné v trestnom konaní. V súčasnom nastavení často chýba koordinátor, ktorý by dokázal jednotlivé zložky efektívne prepájať,“ skonštatovalo SK8.



Koordinačno-informačný projekt spoločných osobných stretnutí, v rámci ktorého sa budú stretávať zástupcovia škôl, regionálnych centier poradenstva a prevencie, sociálnej kurately a polície, plánuje BBSK spustiť pilotne v dvoch okresoch. Kraj projekt spúšťa v reakcii na tragédiu na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zo začiatku tohto roka a s ňou spojené pochybenia inštitúcií, na ktoré upozornila Generálna prokuratúra SR. BBSK v rámci zvýšenia bezpečnosti v školskom prostredí tiež vyzve jednotlivé školy, aby kraj bezodkladne informovali o konkrétnych problémových incidentoch. Iniciovať chce aj samostatný zákon, ktorý by zlepšil a urýchlil koordináciu a komunikáciu jednotlivých inštitúcií pri riešení agresívneho správania na školách.