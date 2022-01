SK8 víta zriadenie fondu dopravnej infraštruktúry: Je najvyšší čas

Bratislava 11. januára (TASR) - Združenie samosprávnych krajov SK8 víta, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vypracovalo návrh vytvorenia a fungovania fondu dopravnej infraštruktúry. Podľa krajov je na to najvyšší čas, volajú po ňom od roku 2019. Zámer na systematické financovanie výstavby, modernizácie a údržby cestnej infraštruktúry združenie samosprávnych krajov dlhodobo presadzovalo po vzore okolitých štátov, predovšetkým Českej republiky.



"Samosprávne kraje vyše 20 rokov zápasia s odstraňovaním investičného dlhu v cestách 2. a 3. triedy, ktorý zdedili od vlády bez alokácie adekvátnych finančných zdrojov. Podielové dane nám na to jednoducho nestačia," skonštatoval predseda združenia a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Cestný fond preto kraje navrhli zriadiť už v roku 2019 a združenie víta, že si túto myšlienku MDV osvojilo. "Želám si, aby tak urobila aj koaličná rada, vláda a napokon aj národná rada," podotkol Viskupič a vyzdvihol, že zástupcovia SK8 sa chcú podieľať aj na príprave fungovania fondu.



Podľa SK8 by sa vo fonde mali koncentrovať národné, európske, prípadne súkromné finančné zdroje. Okrem spolufinancovania veľkých projektov samospráv alebo rozvoja siete ciest 1. triedy by sa z fondu mohli uvoľňovať prostriedky aj na sanáciu mimoriadnych udalostí na regionálnych cestách.



MDV spracovalo návrh fondu dopravnej infraštruktúry. Pre TASR to uviedol šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý ho chce predstaviť koaličným partnerom.



"Náš odbor stratégií pripravil po vzore okolitých krajín návrh vytvorenia a fungovania fondu dopravnej infraštruktúry. Plánujem ho predstaviť najprv koaličným partnerom, následne aj verejnosti," priblížil pre TASR Doležal.



Tento fond by mal predstavovať systémové riešenie financovania údržby a výstavby infraštruktúry. Bola by v ňom stála zásoba financií na pravidelnú, kontinuálnu údržbu a výstavbu.