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Samosprávne kraje Slovenska volajú po reforme verejnej správy
Zároveň podľa SK8 platí, že samosprávy patria medzi najprísnejšie rozpočtovo regulované subjekty verejnej správy a dlhodobo hospodária s minimálnymi deficitmi.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) dlhodobo volá po komplexnej reforme verejnej správy. Uviedlo to pre TASR v reakcii na minulotýždňové vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) o raste výdavkov obcí, miest a vyšších územných celkov za obdobie rokov 2007 až 2025.
Združenie považuje porovnávanie výdavkov samospráv za obdobie takmer dvoch desaťročí bez zohľadnenia nárastu prenesených kompetencií, rastu cien energií, miezd či investičných potrieb za zjednodušujúce. Rast výdavkov obcí, miest a krajov je prirodzeným dôsledkom rastu rozsahu služieb, ktoré zabezpečujú pre občanov, ako aj rastu nákladov na ich poskytovanie. Významnú časť týchto výdavkov tvoria aj investície podporené zo zdrojov EÚ, pri ktorých samosprávy často zabezpečujú spolufinancovanie.
Zároveň podľa SK8 platí, že samosprávy patria medzi najprísnejšie rozpočtovo regulované subjekty verejnej správy a dlhodobo hospodária s minimálnymi deficitmi. Ak má diskusia smerovať k efektívnosti verejnej správy, musí sa viesť na základe komplexných dát a so zohľadnením skutočnosti, že samosprávy zabezpečujú až 80 % verejných služieb, ktoré občania využívajú každý deň. SK8 podporuje opatrenia vedúce k vyššej efektívnosti, no odmieta zjednodušené závery, ktoré bez širšieho kontextu spochybňujú fungovanie samospráv.
„Práve v tomto kontexte dlhodobo voláme po komplexnej reforme verejnej správy, ktorá po viac ako 20 rokoch zabezpečí udržateľnosť celého systému a nanovo nastaví rozdelenie kompetencií, zodpovedností a finančných zdrojov medzi jednotlivé úrovne verejnej správy. Základné princípy takéhoto riešenia predstavili združenia SK8 a ZMOS v marci 2026 v spoločnom pozičnom dokumente k reforme verejnej správy,“ dodalo združenie samosprávnych krajov.
Z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala RÚZ a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku, vyplýva, že výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za posledných 18 rokov reálne zvýšili približne o 80 %. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z 3,8 miliardy eur na 11,1 miliardy eur.
Združenie považuje porovnávanie výdavkov samospráv za obdobie takmer dvoch desaťročí bez zohľadnenia nárastu prenesených kompetencií, rastu cien energií, miezd či investičných potrieb za zjednodušujúce. Rast výdavkov obcí, miest a krajov je prirodzeným dôsledkom rastu rozsahu služieb, ktoré zabezpečujú pre občanov, ako aj rastu nákladov na ich poskytovanie. Významnú časť týchto výdavkov tvoria aj investície podporené zo zdrojov EÚ, pri ktorých samosprávy často zabezpečujú spolufinancovanie.
Zároveň podľa SK8 platí, že samosprávy patria medzi najprísnejšie rozpočtovo regulované subjekty verejnej správy a dlhodobo hospodária s minimálnymi deficitmi. Ak má diskusia smerovať k efektívnosti verejnej správy, musí sa viesť na základe komplexných dát a so zohľadnením skutočnosti, že samosprávy zabezpečujú až 80 % verejných služieb, ktoré občania využívajú každý deň. SK8 podporuje opatrenia vedúce k vyššej efektívnosti, no odmieta zjednodušené závery, ktoré bez širšieho kontextu spochybňujú fungovanie samospráv.
„Práve v tomto kontexte dlhodobo voláme po komplexnej reforme verejnej správy, ktorá po viac ako 20 rokoch zabezpečí udržateľnosť celého systému a nanovo nastaví rozdelenie kompetencií, zodpovedností a finančných zdrojov medzi jednotlivé úrovne verejnej správy. Základné princípy takéhoto riešenia predstavili združenia SK8 a ZMOS v marci 2026 v spoločnom pozičnom dokumente k reforme verejnej správy,“ dodalo združenie samosprávnych krajov.
Z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala RÚZ a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku, vyplýva, že výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3,8 miliardy eur, v roku 2025 už predstavujú 11,2 miliardy eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za posledných 18 rokov reálne zvýšili približne o 80 %. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z 3,8 miliardy eur na 11,1 miliardy eur.