< sekcia Regióny
Advent v Skalici prinesie koncerty, trhy i program priamo na námestí
Na vianočných trhoch na námestí dostanú priestor prvovýrobcovia, remeselníci a miestni vinári.
Autor TASR
Skalica 27. novembra (TASR) - Adventný čas prinesie v Skalici sériu podujatí plných hudby, remesiel, divadla a predvianočnej atmosféry. Začne sa v piatok (28. 11.) o 15.00 Vianočnými trhmi a neskôr rozsvietením vianočného stromčeka na námestí s hercami divadla Trubadúri. Nebude chýbať ani tradičný vianočný punč. Na námestie v sobotu (29. 11.) zavíta aj Čertovská ohňová šou, Mikulášske hand-made trhy na radnici sa uskutočnia 3. decembra. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Na vianočných trhoch na námestí dostanú priestor prvovýrobcovia, remeselníci a miestni vinári. Prvý víkend prinesie návštevníkom Dvor zázrakov s historickými kolotočmi a divadielkami. Ďalšie víkendy spríjemnia hudobníci - skalická cimbálka ĽH Pláňava a pouliční umelci Pavel Lexa Band. Mikuláš v podaní ochotníckeho divadla B.Ú.D.A. zavíta na námestie 6. decembra.
Posledný adventný víkend prinesie vystúpenie skupiny historického šermu Vir Fortis s ohňovou a svetelnou šou a pripravené sú aj rozprávkové predstavenia pre deti. Okrem programu pod holým nebom sa uskutočnia aj vianočné koncerty v dome kultúry a v jezuitskom kostole. V poslednú adventnú nedeľu sa v jezuitskom kostole uskutoční vianočný koncert skupiny RK Band, v ktorom zaznejú známe svetové i české vianočné melódie v živom prevedení.
Na vianočných trhoch na námestí dostanú priestor prvovýrobcovia, remeselníci a miestni vinári. Prvý víkend prinesie návštevníkom Dvor zázrakov s historickými kolotočmi a divadielkami. Ďalšie víkendy spríjemnia hudobníci - skalická cimbálka ĽH Pláňava a pouliční umelci Pavel Lexa Band. Mikuláš v podaní ochotníckeho divadla B.Ú.D.A. zavíta na námestie 6. decembra.
Posledný adventný víkend prinesie vystúpenie skupiny historického šermu Vir Fortis s ohňovou a svetelnou šou a pripravené sú aj rozprávkové predstavenia pre deti. Okrem programu pod holým nebom sa uskutočnia aj vianočné koncerty v dome kultúry a v jezuitskom kostole. V poslednú adventnú nedeľu sa v jezuitskom kostole uskutoční vianočný koncert skupiny RK Band, v ktorom zaznejú známe svetové i české vianočné melódie v živom prevedení.