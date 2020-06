Skalica bude hostiť výstavu neprofesionálnych fotografov

Skalica 9. júna (TASR) – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom 24. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja "AMFO 2020". TASR o tom informoval pracovník Záhorského osvetového strediska Tomáš Jurovatý.



Výstava bude sprístupnená 15. júna v Záhorskom múzeu. "Súťaž je postupová, ocenení a odporučení autori odbornou porotou súťaže postúpia do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2020," uviedol Jurovatý.



Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách. V skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia a farebná fotografia.



Do tohto ročníka sa prihlásilo 62 fotografov s 264 fotografickými prácami. "Z toho v skupine autori nad 21 rokov ide o 59 čiernobielych a 76 farebných fotografií od 37 autorov. V skupine autori od 16 do 21 rokov je to deväť čiernobielych a desať farebných fotografií od ôsmich autorov a v najmladšej skupine do 16 rokov súťaží 14 čiernobielych a 31 farebných fotografií od desiatich autorov," doplnil Jurovatý.



Výstava bude sprístupnená verejnosti do 31. júla vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.