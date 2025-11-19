< sekcia Regióny
Skalica bude v roku 2026 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom
Bežné príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií by mali dosiahnuť 27,445 milióna eur.
Autor TASR
Skalica 19. novembra (TASR) - Poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v stredu prijali návrh rozpočtu mesta na rok 2025, ktorý je zostavený ako prebytkový. Suma celkových príjmov vrátane zostatku z finančných operácií je rozpočtovaná na 48,220 milióna eur, výdavky sú rozpočtované na 48,122 milióna eur s plánovaným prebytkom necelých 98.000 eur.
Bežné príjmy mesta vrátane rozpočtových organizácií by mali dosiahnuť 27,445 milióna eur. Bežné výdavky sú predpokladané na úrovni 27,285 milióna eur. Kapitálové príjmy majú dosiahnuť 12,382 milióna eur a výdavky 13,070 milióna eur. Príjmové finančné operácie sú predpokladané vo výške 8,392 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť hodnotu 7,768 milióna eur.
V kapitálovom rozpočte sú plánované aj výdavky na projekty, ktoré sú v súčasnosti v schvaľovacom procese z dôvodu predpokladu uplatňovania dlhovej brzdy, a to grant na cyklotrasu Skalica - Sudoměřice, grant na zvýšenie energetickej efektívnosti v športovom areáli - Športhotel, grant na zavedenie systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu a na nákup traktora a príslušenstva.
