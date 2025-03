Skalica chce obnoviť atletickú dráhu pri Základnej škole Strážnická

Skalica 18. marca (TASR) - Mesto Skalica chce obnoviť atletickú dráhu pri Základnej škole (ZŠ) Strážnická. V súčasnosti podali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci Fondu na podporu športu. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Juraj Chovanec.



"Súčasťou zámeru je vybudovanie novej dráhy so štyrmi pruhmi s mernou dĺžkou 200 metrov a rovinkou 60 metrov. V rámci projektu bude vybudovaný tiež prístupový chodník a bezbariérová rampa z objektu školy do športového areálu," priblížil hovorca. Ak bude mesto so žiadosťou o dotáciu úspešné, nová dráha by mohla byť k dispozícii v budúcom školskom roku.



Celkový rozpočet na projekt je podľa informácií zverejnených na mestskom webe vo výške 166.055 eur. Dotácia má byť 107.936 eur, spolufinancovanie mesta 58.119 eur. Okrem novej dráhy plánuje radnica v roku 2025 opraviť strechu vybudovaním novej vegetačnej vrstvy. V riešení sú aj projekty týkajúce sa ostatných ZŠ v Skalici v celkovej hodnote 2.500.000 eur.