Skalica chce referendum proti Centru ekologického hospodárstva
Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) sa nevedeli dohodnúť na otázke, rokovanie sa preto skončilo predčasne.
Autor TASR
Skalica 31. októbra (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Skalici referendum proti zámeru výstavby Centra ekologického hospodárstva (CEH) chcú, no na štvrtkovom (30. 10.) zasadnutí sa nevedeli dohodnúť na otázke, rokovanie sa preto skončilo predčasne. MsZ sa dohodlo na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutoční v pondelok (3. 11.). TASR to uviedla primátorka mesta Oľga Luptáková.
Po prerokovaní výsledkov overenia petície so 4000 podpismi za vyhlásenie referenda sa uskutočnila prestávka, počas ktorej poslanci mesta debatovali o ďalšom bode, ktorým malo byť práve vyhlásenie miestneho referenda. Keďže petícia, ktorá riešila referendovú otázku, nesplnila všetky zákonom stanovené náležitosti, riešili nové znenie otázky.
Luptáková vysvetlila, že do programu rokovania nedali otázku zámerne. „Nevedela som, ako dopadne prerokovanie petície, to sme nemohli predpokladať. A po ďalšie, chceli sme sa dohovoriť, či poslanci chcú tú istú referendovú otázku, ktorú chcú občania, alebo otázku, ktorú by sme si vytvorili my. Nevedeli sme sa zhodnúť, preto som to musela odročiť. V pondelok sa stretneme všetci poslanci a budeme rozoberať, s akou otázkou do referenda pôjdeme,“ ozrejmila.
Primátorka zdôraznila, že vedenie mesta referendum chce, ale s jednoznačnou otázkou. „Chceme, aby nebola napadnutá, aby otázka bola v súlade so zákonom, jednoduchá a pre občanov zrozumiteľná. A keď už tu spaľovňu nechceme, občania ju tu nechcú, tak aby to bolo zakázané v celom katastri Skalice a pre všetky firmy, nie iba pre jednu konkrétnu,“ doplnila.
Mestská poslankyňa a podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc poďakovala MsZ. „Za to, že sme sa dokázali dohodnúť, že potrebujeme viac času, že materiály, ktoré neboli doplnené, neboli pripravené, tak sme sa dohodli, že sa k tomu stretneme v pondelok budúci týždeň a verím, že konštruktívnou diskusiou vyjdeme v ústrety aj občanom, aj petičnému výboru,“ uviedla pre TASR.
Občania petíciu predložili začiatkom septembra. Ide o prvú petíciu v Skalici, ktorá mala viesť k referendu. Referendum bolo schválené ešte uznesením májového zasadnutia MsZ.
Otázka v petícii znela: „Súhlasíte s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zmeny a doplnky územného plánu mesta Skalica, ktoré vylúčia umiestnenie Centra ekologického hospodárstva Skalica navrhovateľa GGES... v akomkoľvek variante predloženého do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na území mesta Skalica?“
Zámer, ktorého sa petícia týka, uvádza, že zariadenie má byť schopné spracovať až 130.000 ton odpadu za rok. Spomenuté sú dva varianty. Spomínaný druh CEH funguje v Európe na viac ako 500 miestach.
