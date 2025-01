Skalica 27. januára (TASR) - Mesto Skalica chce vybudovať miesto pre prezentáciu vinohradníctva regiónu v predpokladanej hodnote 505.195,30 eura bez DPH. Súčasťou projektu je aj revitalizáciu lesoparku Hájek za 798.425,72 eura bez DPH. Možnosť prihlásiť sa s návrhmi do verejných súťaží majú záujemcovia v oboch prípadoch do 30. januára. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Vybudovanie miesta pre prezentáciu vinohradníctva regiónu má byť formou prestavby Mestskej búdy v Skalici. Prestavba bude zahŕňať prístavbu hygienických zariadení, dispozičnú úpravu, vytvorenie skladu, miestnosti pre prezentáciu vinárstva daného regiónu a kancelárie. V objekte dôjde k výmene krovu a krytiny, k realizácii alebo k úprave spevnených plôch a rekultivácii celého areálu.



Druhá verejná súťaž sa týka revitalizácie lesoparku Hájek. Predmetom tejto zákazky je stavba parku, ktorá pozostáva z vybudovania nových chodníkov, spevnených plôch, nového pódia prepojeného z prístavbou jestvujúcej pivnice a nového objektu sociálneho zariadenia podľa projektovej dokumentácie. Hlavným kritériom oboch verejných súťaží je najnižšia ponúknutá celková cena za realizáciu predmetu zákazky s DPH.



Projekt rekonštrukcie Mestskej búdy je súčasťou spoločnej cezhraničnej žiadosti s obcou Petrov z Českej republiky v rámci programu Interreg.