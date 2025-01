Skalica chce zvýšiť energetickú úsporu školy na Mallého ulici

Skalica 14. januára (TASR) - Mesto Skalica plánuje rekonštrukciu základnej školy (ZŠ) na Mallého ulici. Ide o stavebné úpravy a zateplenie budovy. Cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti. Verejnú súťaž na zhotoviteľa vyhrala cenová ponuka vo výške 686.918,39 eura s DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V rámci projektu mesto kompletne zateplí celú fasádu, vymení všetky okenné i dverné výplne a zateplí aj plochú strechu s povalou. Vymenené majú byť tiež časti radiátorov, ktoré sú v havarijnom stave. Úspora primárnej energie na vykurovanie by mala byť po rekonštrukcii na úrovni 58,64 percenta.



Do verejného obstarávania sa zapojilo s návrhmi šesť spoločností. Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť Stavomal s najnižšou cenovou ponukou vo výške 686.918,39 eura s DPH. Najvyššia cenová ponuka bola vo výške 800.175 eur s DPH. Mesto získalo na projekt dotáciu z plánu obnovy vo výške 819.324 eur, podieľať by sa malo spolufinancovaním na úrovni desiatich percent.