Do budovy Orlovne v Skalici sa vráti priestor pre alternatívnu kultúru

Skalica 26. augusta (TASR) - Do budovy Orlovne v meste Skalica sa od septembra vráti priestor pre alternatívnu kultúru. Spodná časť budovy bude na tieto účely slúžiť počas piatkov a sobôt. Vo videu na sociálnej sieti o tom informovala skalická primátorka Oľga Luptáková.



"Vrchné priestory Orlovne budú slúžiť celý týždeň základnej umeleckej škole a spodný priestor bude slúžiť na vyučovanie základnej umeleckej škole od pondelka do štvrtka," priblížila primátorka. V nedeľu bude priestor určený pre divadelníkov, ktorí patria takisto pod základnú umeleckú školu. Prispôsobí sa tomu aj nový školský rozvrh.



Primátorka zároveň avizovala do budúcnosti zvyšovanie kapacít základnej umeleckej školy, rovnako očakáva zvyšujúce sa požiadavky na kapacitu organizovania koncertov v meste. "Preto počítame v rámci projektu Mestský park pod hradbami s vybudovaním novej tančiarne," doplnila.