Skalica: Fakultná nemocnica otvára novú flebologickú ambulanciu
Pracovisko sa zameriava na kŕčové žily, opuchy dolných končatín, žilovú nedostatočnosť či pocit ťažkých nôh.
Autor TASR
Skalica 3. mája (TASR) - Fakultná nemocnica Agel v Skalici otvára novú flebologickú ambulanciu zameranú na diagnostiku a liečbu ochorení žilového systému. Prevádzku špecializovaného pracoviska spustí v pondelok (4. 5.) v priestoroch urgentného príjmu na pracovisku sonografie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková.
Pracovisko sa zameriava na kŕčové žily, opuchy dolných končatín, žilovú nedostatočnosť či pocit ťažkých nôh. Pacientom ponúkne diagnostiku, liečbu aj prevenciu. Ambulancia bude pacientom k dispozícii každý pondelok od 10.00 do 14.00 h, objednanie je možné telefonicky.
Ambulancia prinesie moderné a šetrné miniinvazívne metódy liečby. „Napríklad endovenóznu laserovú abláciu či skleroterapiu, ktoré umožňujú riešiť príčinu ťažkostí bez potreby celkovej anestézie alebo hospitalizácie a s rýchlym návratom pacienta do bežného života,“ ozrejmil chirurg Mykhailo Kopchak.
Podľa riaditeľa nemocnice Daniela Vidoviča otvorenie ambulancie rozširuje spektrum špecializovanej starostlivosti v regióne. Doplnil, že ochorenia žilového systému patria medzi časté zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a čoraz častejšie sa týkajú aj mladších pacientov.
