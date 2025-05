Fakultná nemocnica v Skalici si pripomenula Svetový deň hygieny rúk

Skalica 6. mája (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk v pondelok (5. 5.) sa Fakultná nemocnica (FN) Agel Skalica zapojila do osvetovej kampane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pacienti, návštevníci aj zamestnanci nemocnice mali možnosť vyskúšať si správne techniky dezinfekcie rúk vo vestibule hlavnej budovy nemocnice. Cieľom bolo pripomenúť, že správna hygiena rúk zostáva jedným z najúčinnejších spôsobov prevencie šírenia infekcií. TASR o tom informovala manažérka komunikácie FN Agel Jarmila Ševčíková.



Tohtoročné heslo kampane WHO bolo Čisté ruky sú na dosah. „Hygiena rúk je základným a efektívnym opatrením, a to za predpokladu, že je vykonávaná správne. Zdanlivo ide o veľmi jednoduchú činnosť, no nedostatky v dodržiavaní postupov sú celosvetovým problémom. Hygienu rúk je preto potrebné pravidelne pripomínať nielen zdravotníkom, ale aj širokej laickej verejnosti,“ priblížila Ševčíková.



Účastníkom bol k dispozícii odborný poradca s UV lampou, ktorá odhalila nedostatočne vydezinfikované miesta. „Hygiena rúk zachráni každý rok milióny životov, ak sa vykonáva v nemocničnom zariadení v správnych momentoch. Starostlivosť o ruky je prejavom úcty k tým, ktorí nemocničnú starostlivosť vyhľadávajú a zároveň chráni zdravie ostatných pracovníkov, ktorí túto starostlivosť poskytujú,“ uviedla nemocničná epidemiologička FN Agel Katarína Naďová.



Podľa jej slov si síce neuvedomujeme, s koľkými pôvodcami infekcií počas dňa prídeme do styku, vieme však ovplyvniť, ako často si po odchode z práce, školy, obchodu alebo od lekára, umyjeme alebo vydezinfikujeme ruky.