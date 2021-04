Finále čistenia mesta Skalica bude v sobotu

Skalica 23. apríla (TASR) – Na sobotu (24. 4.) chystajú v Skalici finále tohtotýždňového jarného čistenia mesta pri príležitosti Dňa Zeme. Do organizácie sú popri samospráve zapojené materské, základné a stredné školy a zamestnávateľské spoločnosti. Informovala o tom primátorka mesta Anna Mierna.



"Jarné upratovanie je cestou k čistejšiemu a zelenšiemu prostrediu. Spoločnými silami musíme robiť všetko, aby sme svoje okolie chránili pre seba i budúce generácie. Skalica je dlhodobo lídrom na Slovensku v separácii odpadov a radi by sme v ekologických aktivitách pokračovali aj naďalej," uviedla Mierna. Projekt je realizovaný v spolupráci s organizáciou Si EKO, podporili ho aj umelci Adela Vincezová a Robo Opatovský, ktorý sa čistenia aj zúčastní.



V sobotu je zraz dobrovoľníkov o 10.00 h, pomôcť Skaličanom by mal podľa primátorky prísť tiež štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana. Samospráva poskytuje rukavice, rúška a vrecia na odpad. Na parkoviskách pred NAY Elektrodomom, letným štadiónom a na dopravnom ihrisku sú miesta stretnutia a zároveň odkladania vriec s nazbieraným odpadom. Mesto potom zabezpečí ich zber.