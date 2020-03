Skalica má k dispozícii telefonickú infolinku

Skalica 23. marca (TASR) – Mesto Skalica zriadilo pre svojich občanov telefonickú linku, na ktorej získajú informácie o preventívnych opatreniach mesta v súvislosti so šírením nového koronavírusu. TASR o tom informovala Alena Javorská zo sekretariátu primátorky.



Mesto sprístupnilo telefonickú linku od pondelka. Linka má slúžiť predovšetkým starším občanom, ktorí nemajú bezprostredný prístup k informáciám zo spravodajských internetových portálov.



Infolinka 0907 837 401 bude pre Skaličanov fungovať v čase od 8.00 do 14.00 h a k dispozícii bude až do odvolania. S otázkami sa na úrad môžu občania obrátiť aj prostredníctvom e-mailu korona@mesto.skalica.sk.