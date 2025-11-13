< sekcia Regióny
Skalica má nový automatický externý defibrilátor a núdzové lekárničky
Autor TASR
Skalica 13. novembra (TASR) - Mesto Skalica má nový automatický externý defibrilátor (AED), ktorý dokáže v prípade náhleho zastavenia srdca poskytnúť okamžitú pomoc až do príchodu záchranárov, a tri núdzové (biele) lekárničky. Umiestnený je v blízkosti parku, pri mestských toaletách, taktiež aj v blízkosti mestskej polície a je monitorovaný kamerovým systémom. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Ide o ľahkú „skrinku“, pri ktorej sa nachádzajú aj dve lekárničky. „Modrá lekárnička bude slúžiť k prístroju AED a jedna biela lekárnička bude slúžiť v prípade nejakého úrazu,“ ozrejmila záchranárka Petra Balážiková, ktorá pôsobí v regióne a prístroj pomáhala zabezpečiť.
Zakúpila tiež tri biele lekárničky. Druhá sa bude nachádzať v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina a tretia pri Baťovom kanále. „Mojím veľkým cieľom bolo zabezpečiť lepšiu edukáciu pre občanov nášho mesta a dlho pripravovaným programom a projektom bolo zakúpenie automatického externého defibrilátora,“ priblížila na sociálnej sieti s tým, že AED radnici venoval nemenovaný darca.
Automatizované externé defibrilátory sú jednoduché na použitie a vybavené hlasovými pokynmi, ktoré používateľa vedú ku kardiopulmonálnej resuscitácii hneď pri vytiahnutí prístroja zo skrinky. „Ste spojený s krajským operačným strediskom a následne operátor bude s vami celý ten proces preberať a taktiež vás bude navigovať, ako máte postupovať s prístrojom,“ dodala.
