Skalica má v hodnotiacom procese projekty za vyše 2,5 milióna eur

Skalica 29. októbra (TASR) - Mesto Skalica má aktuálne v hodnotiacom procese projekty v súhrnnej hodnote viac ako 2,5 milióna eur. Skonštatovala to primátorka Skalice Oľga Luptáková na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v pondelok (28. 10.). Súčasne predstavila niekoľko prebiehajúcich, ale aj naplánovaných projektov.



Aktuálne prebieha realizácia projektu zníženia energetickej náročnosti Materskej školy Dr. Clementisa čiastočne financovaného z plánu obnovy so spolufinancovaním mestom. Projekt je v celkovej hodnote 700.587 eur. Schválená dotácia je vo výške 691.767 eur. Ďalšou schválenou dotáciou z plánu obnovy je dotácia na projekt zvýšenia energetickej efektívnosti Základnej školy Mallého za 910.360 eur. Požadovaná suma bola 819.324 eur.



Radnica predložila žiadosť aj do Fondu na podporu umenia na projekt obnovy interiérového vybavenia mestskej knižnice. "Celkový rozpočet projektu je 46.876 eur, požadovaná dotácia je vo výške 35.591 eur," priblížila Luptáková.



Od posledného zasadania MsZ (18. 9.) bolo mestu schválených niekoľko žiadostí o dotáciu z nadácie EPH. Patria sem napríklad sadové úpravy na Malého ulici a takisto na Potočnej ulici v hodnote 8509 eur. Ďalším projektom je zreštaurovanie bočného oltára Panny Márie Bolestnej v Kostole svätého Pavla Pustovníka v celkovej hodnote 10.700 eur, schválená suma je vo výške 8500 eur.



Samospráva plánuje zrealizovať aj niekoľko ďalších projektov. Patrí medzi ne napríklad rekonštrukcia prepojovacieho chodníka medzi ulicami Šebestova a Záhradná, kaplnky Svätej Alžbety a Štíbora či Vadániho domu. Začala sa aj realizácia elektrickej požiarnej signalizácie na objekte zimného štadióna a výroba nových prístreškov autobusovej zastávky na viacerých uliciach.