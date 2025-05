Skalica chce zrealizovať vodozádržné opatrenia a úpravy parkovísk

Skalica 12. mája (TASR) - Mesto Skalica plánuje realizáciu vodozádržných opatrení a úpravy parkovísk. Vyplýva to z oznámenia o výsledkoch verejného obstarávania na zhotoviteľa zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota bola naplánovaná na sumu vo výške takmer 700.000 eur, víťazná cena je však napokon nižšia o viac ako 300.000 eur. Práce by mali trvať päť mesiacov.



Cieľom projektu je prostredníctvom naplánovaných opatrení podporiť a zintenzívniť zadržiavanie dažďovej vody v krajine výmenou nepriepustných povrchov za povrchy priepustné spolu s výsadbou zelene na parkoviskách na uliciach Pod Hájkom, L. Svobodu a Dr. Clementisa. Dielo sa teda skladá z troch stavebných objektov.



V rámci projektu má byť zrealizovaná aj výsadba 21 kusov stromov, 20 kusov trvaliek, 304 kusov okrasných tráv a 252 metrov štvorcových parkového výsevu. Na parkovisku na Ulici Pod Hájkom bude rekonštrukcia povrchu komunikácie zrealizovaná z asfaltobetónu (nepriepustný povrch).



Zhotoviteľom sa stala spoločnosť Eurovia SK, ktorá vyhrala verejnú súťaž s cenovou ponukou vo výške 380.918,28 eura s DPH. Celkový rozpočet na projekt je 755.342 eur. Mestu bola schválená žiadosť o dotáciu v rámci Programu Slovensko 2021 až 2027 vo výške 696.186 eur. Financovaný je so spoluúčasťou mesta vo výške 59.156 eur. Najvyššia cenová ponuka bola v sume 740.770,13 eura s DPH.