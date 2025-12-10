< sekcia Regióny
Skalica hľadá prevádzkovateľa kompostárne
Autor TASR
Skalica 10. decembra (TASR) - Mesto Skalica hľadá prevádzkovateľa kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude mať v gescii manažment či personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Úlohou poskytovateľa bude zabezpečenie zhodnocovania odpadov a všetky činnosti súvisiace s preberaním odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia vyseparovaných zložiek z biologicky rozložiteľného odpadu, hygienizáciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.
Vyprodukovaný kompost sa stane majetkom verejného obstarávateľa a poskytovateľ bude s ním môcť ďalej nakladať len podľa jeho pokynov. Činnosť bude realizovaná na vodohospodársky zabezpečených plochách vo voľných základkách s prekopávaním suroviny kompostu.
Objekt sa nachádza v areáli ROD Skalica približne jeden kilometer od intravilánu mesta. Plocha areálu je približne 7600 štvorcových metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je 727.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 9. januára 2026.
