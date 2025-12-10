Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Regióny

Skalica hľadá prevádzkovateľa kompostárne

.
Kompostáreň bioodpadov, ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Vyprodukovaný kompost sa stane majetkom verejného obstarávateľa a poskytovateľ bude s ním môcť ďalej nakladať len podľa jeho pokynov.

Autor TASR
Skalica 10. decembra (TASR) - Mesto Skalica hľadá prevádzkovateľa kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý bude mať v gescii manažment či personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Úlohou poskytovateľa bude zabezpečenie zhodnocovania odpadov a všetky činnosti súvisiace s preberaním odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia vyseparovaných zložiek z biologicky rozložiteľného odpadu, hygienizáciou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Vyprodukovaný kompost sa stane majetkom verejného obstarávateľa a poskytovateľ bude s ním môcť ďalej nakladať len podľa jeho pokynov. Činnosť bude realizovaná na vodohospodársky zabezpečených plochách vo voľných základkách s prekopávaním suroviny kompostu.

Objekt sa nachádza v areáli ROD Skalica približne jeden kilometer od intravilánu mesta. Plocha areálu je približne 7600 štvorcových metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je 727.000 eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 9. januára 2026.
.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce