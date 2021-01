Skalica otvorila školy pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry

Skalica 11. januára (TASR) – Skalica otvorila v pondelok všetky elokované pracoviská Materskej školy Skalica a školských klubov detí na základných školách. Možnosť poslať deti do školských zariadení bola poskytnutá rodičom, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre alebo tým, ktorým povaha ich povolania nedovoľuje vykonávať prácu z domu. Informovala o tom primátorka mesta Anna Mierna.



Do materskej školy nastúpilo 186 detí a od utorka sa ich počet zvýši o ďalších desať, otvorených je 13 tried z celkového počtu 24. „V súčasnej zložitej situácii sme sa snažili vyjsť v ústrety aspoň tým rodičom, ktorých zamestnanie nedovoľuje ostať s deťmi doma. Verím však, že sa situácia čím skôr zlepší a brány škôl budeme môcť otvoriť pre všetky deti v Skalici," povedala Mierna.