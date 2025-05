Skalica počas letnej turistickej sezóny predstaví rôzne novinky

Skalica 5. mája (TASR) - Počas letnej turistickej sezóny v Skalici mesto návštevníkom predstaví rôzne novinky. Napríklad Audio Guide pre deti, Prehliadku skalickej svadby či Geohru Skalica. Tradične budú tiež sprístupnené vybrané pamiatky, ku ktorým pribudne Lekáreň Milosrdných bratov. TASR to uviedla vedúca Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Renáta Medňanská.



V každej pamiatke bude k dispozícii vyškolený sprievodca, ktorý bude podávať výklad v slovenskom a anglickom jazyku. Prvá prehliadka sa začne 29. mája - Po stopách skalických špecialít. Pôjde o ukážku pečenia pravého Skalického trdelníka. Uskutoční sa tiež rozprávková prehliadka pre deti s ochotníckym divadlom či tradičná strašidelná prehliadka. Novinkou je, že bude rozdelená pre menšie a staršie deti.



Novinkou bude Prehliadka skalickej svadby v spolupráci s ochotníckym divadlom. „Uvidíte zvyky a tradície, ako to na skalickej pravej svadbe vyzeralo, začneme v jezuitskom kostole obradom a potom sa presunieme do domu kultúry, kde budú zvyky a tradície počas skalickej svadby,“ uviedla Medňanská.



Ďalšou novinkou je Audio Guide pre deti. „Keď niekto nebude chcieť ísť so sprievodcom, tak si stiahne nahrávku prostredníctvom QR kódu, ktorá porozpráva o našich pamiatkach. Bude aj verzia pre deti, ktorá detským hlasom porozpráva o tých najnavštevovanejších pamiatkach,“ doplnila. Návštevníci si tiež budú môcť stiahnuť aplikáciu Geohra Skalica, prostredníctvom ktorej môžu spoznať skalické pamiatky.



Súčasťou letnej turistickej sezóny bude opäť Art leto. Obsahovať bude piatkové večery zamerané na dychovú hudbu, folklór, rock či alternatívnu hudbu. Súčasťou budú aj nedeľňajšie popoludnia zamerané pre deti - rozprávky, karnevaly a tanečná šou.



K atrakciám pribudne aj Lekáreň Milosrdných bratov, kde zatiaľ prebieha rekonštrukcia. „Návštevníci uvidia dobový nábytok, ktorý sa nachádzal ešte v pôvodnej lekárni, a taktiež aj pôvodné vybavenie lekárne,“ dodala. V tejto pamiatke sa bude nachádzať vyškolený sprievodca a vstup bude zdarma.