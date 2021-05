Skalická nemocnica očkuje v nových priestoroch

Skalica 18. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica očkuje registrovaných záujemcov v nových priestoroch. TASR o tom informovala za spoločnosť Agel hovorkyňa Martina Pavliková.



Vzhľadom na dokončovacie práce na novom onkologickom stacionári bolo očkovacie centrum preložené do tzv. kláštornej časti nemocnice. "Zároveň sa zvyšuje denný počet očkovaných na 300," uviedla Pavliková.



"V rámci nemocnice sme presunuli očkovanie do tzv. kláštornej časti v historickej budove, miesto je pre verejnosť riadne označené. Doterajšie priestory budú využívané v rámci spustenia úplne nového denného onkologického stacionára," doplnil riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Všetci záujemcovia o očkovanie sa musia vopred registrovať na portáli korona.gov.sk a až po pridelení termínu formou SMS sa môžu dostaviť na očkovanie. Platí to už aj pre sprevádzajúcu osobu pri senioroch nad 70 rokov.



Pandemická situácia v nemocnici zostáva aj po ďalšom týždni stabilizovaná, nepribúdajú pozitívni pacienti ani zamestnanci na nový koronavírus.



"Aktuálne sa staráme o 12 pacientov s diagnózou COVID-19 na štandardnom lôžku, stav ani jedného pacienta si nevyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie," uviedol riaditeľ. Zo zamestnancov neevidujú žiadneho s potvrdeným novým koronavírusom, dvaja zostávajú v preventívnej karanténe.



Za uplynulý týždeň nemocnica vykonala 517 PCR testov s pozitivitou na úrovni 8,5 percenta a 85 operácií.