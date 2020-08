Skalická nemocnica vydala zákaz návštev

Skalica 12. augusta (TASR) – Zákaz návštev hospitalizovaných pacientov na všetkých oddeleniach vydala Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica s platnosťou od stredy do odvolania. Urobila tak z dôvodu výskytu rizikovej situácie v súvislosti s hospitalizáciou infikovaného pacienta. Oznámila to na sociálnej sieti. Zároveň obmedzila poskytovanie starostlivosti na neurologickom oddelení.







Ambulantné vyšetrenia pacientov neurológie sú zrušené do 18. augusta, pacienti sa môžu objednať na iný termín. Ambulancia zostáva v prevádzke pre potreby vyšetrení život ohrozujúcich stavov. Po dobu testovania potenciálne rizikových zamestnancov a pacientov bude personál oddelenia a hospitalizovaní pacienti pod zvýšeným lekárskym dohľadom a dohľadom regionálneho úradu verejného zdravotníctva.