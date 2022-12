Skalická nemocnica zavádza vianočný režim, viaceré ambulancie zatvorí

Skalica 16. decembra (TASR) – Od pondelka 19. decembra zavádza Fakultná nemocnica AGEL Skalica tzv. vianočný režim. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Viaceré ambulancie a oddelenia budú úplne zatvorené alebo budú pracovať v obmedzenom režime. "V nemocnici zostanú hospitalizovaní len pacienti, ktorým zdravotný stav nedovoľuje prepustenie do domácej liečby. Urgentná starostlivosť bude pre pacientov zabezpečená s výnimkou urgentného príjmu v časti neurológia," uviedla Pavliková.



"Všetci pacienti, ktorým to aktuálny zdravotný stav dovoľuje, budú počas vianočného režimu prepustení do domáceho liečenia. Prosíme všetkých ľudí, aby počas sviatkov boli opatrní v jedle a zábave, aby sme prípadov, ktoré musíme riešiť v nemocnici, mali čo najmenej," uviedol námestník nemocnice Daniel Vidovič.



Urgentný príjem funguje nepretržite okrem neurológie. Vzhľadom na obmedzený režim neurológie od začiatku decembra je nemocnica nútená v období od 19. decembra do 2. januára 2023 pristúpiť k pozastaveniu činnosti oddelenia a ústavnej pohotovostnej služby. "Od 2. januára 2023 sa pracoviská neurológie vrátia k obmedzenému režimu, ktorý sa začal 1. decembra. Poskytovať bude len neodkladnú zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia, a to len do hranice únosného pracovného zaťaženia a reálnej priepustnosti pracoviska," informoval Vidovič.



"V prípade akejkoľvek akútnej potreby urgentného zásahu v oblasti neurológie budú pacienti presmerovaní do Trnavy, kde po vzájomnej dohode oboch pracovísk a informovaní krajského operačného strediska budú preberať pacientov vyžadujúcich liečbu s diagnózami, ako akútne cievne mozgové príhody s predpokladom trombolytickej liečby, akútne epileptické statusy a kumulácie záchvatov a iné perakútne neurologické stavy," uviedla Pavliková.



Ako doplnila, tento manažment bude základom na to, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pacienta neúčelným vozením pacientov do skalickej nemocnice. Od 19. decembra až do 5. januára 2023 bude klientske centrum otvorené v čase od 6.30 do 15.00 h.